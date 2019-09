Code Promo NetBet 2019: “MAXBET” – Jusqu’à 100€ de freebet

Commencez à parier sans attendre avec le code promo NetBet “MAXBET”, valable durant toute l’année 2019.

Code Promo NetBet 2019

S’inscrire avec le code promo NetBet “MAXBET”

Afin de vous inscrire sur le site de NetBet, vous devez remplir certaines conditions :

– être un individu majeur de plus de 18 ans.

– ne pas être inscrit sur le fichier des interdits de jeu du ministère de l’intérieur

– résider en France métropolitaine ou à Monaco

Si vous remplissez toutes ces conditions, alors vous pouvez vous rendre sur le site de NetBet, muni d’une pièce d’identité et d’un RIB, pour vous y inscrire. Une fois sur place, cliquez sur « S’inscrire » afin de remplir le formulaire d’inscription.

Ce formulaire est somme toute assez classique car il vous sera demandé de fournir des informations concernant votre identité, votre adresse, votre téléphone etc… ainsi que choisir des identifiants de connexion.

C’est également à cette étape que vous pourrez utiliser le code promo NetBet “MAXBET”, que vous devrez insérer dans le champ « code promotionnel », et qui vous permettra de profiter de l’offre de bienvenue de 2019.

Après que vous ayez rempli ce formulaire, il ne vous restera plus qu’à accepter les conditions générales d’utilisation du site et à cliquer sur « valider».

Vous pouvez aussi vous inscrire chez NetBet avec un compte Paypal ou avec votre compte Neteller en cliquant sur le bouton correspondant au prestataire voulu.

A l’étape suivante, vous pourrez effectuer votre premier dépôt. Comme NetBet propose en 2019 un bonus de bienvenue de 100€ en freebet sur votre premier pari, nous vous conseillons dès lors de déposer 100€ pour profiter du montant maximum de ce bonus.

Après ce dépôt, il ne vous restera plus qu’à envoyer votre pièce d’identité scannée et un RIB à NetBet afin de prouver votre identité et les informations préalablement fournies. NetBet vérifiera ces documents et vous enverra un code d’activation pour que vous puissiez valider définitivement votre compte.

Codes et bonus de bienvenue 2019 chez NetBet

En 2019, NetBet offre à ses nouveaux utilisateurs, avec le code promo MAXBET, un bonus de bienvenue de 100€ si le premier pari effectué est perdant. Ce remboursement se présente sous la forme d’un freebet. De plus, vous recevrez aussi un bonus de 5€ lorsque votre compte sera définitivement validé.

En consultant la rubrique « promos » du site, vous y verrez que NetBet propose différents jeux et de multiples offres promotionnelles pour gonfler l’intérêt du site. Ces offres peuvent être des combis, des grilles ou encore des paris spéciaux sur un événement bien précis.

Par ailleurs, NetBet propose aussi un programme de parrainage qui vise à vous récompenser de 20€ en pari gratuit à chaque fois qu’un de vos filleuls s’inscrit.

Les conditions d’utilisation des codes bonus de NetBet

Nous allons détailler ci-dessous le fonctionnement du bonus de bienvenue mais aussi celui du programme de parrainage de NetBet.

– Le bonus de bienvenue :

Vous pouvez tenter un premier pari jusqu’à 100€ et si vous le perdez, NetBet vous remboursera ce pari perdu sous la forme d’un freebet. Ce freebet est un pari offert utilisable une seule fois.

Votre compte sera crédité en deux fois :

– un premier freebet de 50€ à l’issue de votre pari perdu.

– un second freebet de 50€ lorsque votre compte sera définitivement validé.

Toutefois, vous recevrez ces deux paris gratuits en une fois si votre compte est déjà validé au moment du pari.

Concernant les 5€ offerts en plus, ils sont soumis à la condition que les renseignements que vous avez fournis lors de votre inscription soient acceptés par NetBet et que dès lors, votre compte ait été validé définitivement.

– Le parrainage :

Après avoir saisi votre code d’activation et vu votre compte validé, vous aurez en plus la possibilité de parrainer des amis. Pour ce faire, vous devrez au préalable avoir effectué un premier dépôt.

Ensuite, votre filleul recevra un mail de parrainage. Il faudra qu’il utilise le lien présent dans ce mail pour s’inscrire sur NetBet. De là, il devra suivre le processus d’inscription, effectuer un premier dépôt puis il devra faire valider son compte.

En outre, votre filleul devra effectuer un premier pari de 15€ en cash, et non en utilisant un bonus ou un pari gratuit, sinon ce parrainage ne sera pas validé.

Si toutes ces conditions ont été respectées, alors vous pourrez recevoir un freebet d’un montant de 20€.

Questions fréquemment posées au sujet de NetBet

Voici trois questions au sujet de NetBet pour vous aider à effectuer vos premiers pas chez ce bookmaker.

– NetBet est-il un site légal en France ?

Oui NetBet est un site parfaitement légal en France car il a reçu un agrément délivré par l’Autorité de Régulation des Jeux en ligne (ARJEL).

– Puis-je bénéficier de mon bonus de bienvenue si j’ai été parrainé ?

Quand vous vous inscrivez chez NetBet, vous pouvez bénéficier d’un bonus de 100€ lors de votre premier dépôt mais vous pouvez aussi obtenir les 20€ grâce à votre parrain. Ce dernier recevra son bonus de 20€ lorsque vous aurez effectué votre premier dépôt mais il faudra aussi que votre compte soit validé et que vous ayez misé 15€ minimum sur un pari. Ce sont les conditions nécessaires afin que ce parrainage soit totalement validé.

– Existe-t-il d’autres moyens que le virement bancaire pour retirer mes gains ?

Non car en France, les sites de paris sportifs sont tenus de respecter la règle qui veut que les gains soient retirés par virement bancaire.

NetBet vu en détails

Ergonomie et prise en main du site NetBet

NetBet propose une interface de qualité avec une navigation parfaitement pensée et intuitive. Le site est plutôt beau avec ses couleurs vivantes et ses pictogrammes. La taille des caractères ainsi que la police choisie permettent une lecture agréable et globalement, on peut affirmer que le tout est très réussi.

La recherche d’informations, la consultation des statistiques et la prise de paris se font en un tour de main et de ce fait, tout le monde y trouvera son compte, débutants comme experts en la matière.

Si l’on veut trouver un défaut, alors on peut noter que le live est un peu en deçà du reste. En effet, ce dernier est plutôt bien fait mais on a tout de même l’impression qu’il pourrait être mieux à l’instar des autres parties du site.

L’offre de paris sportifs de NetBet

Les sports les plus populaires sont disponibles chez NetBet mais vous n’y trouverez pas de paris hippiques et encore moins de poker car ce bookmaker est avant tout un site pour les amateurs de sports. Voici la liste des activités sportives disponibles actuellement chez NetBet :

– Football

– Tennis

– Basket

– Hockey sur glace

– Rugby à XV et à XIII

– Handball

– Volleyball

– Football américain

– Athlétisme

– Boxe

– Cyclisme

– Golf

– Baseball

– Snooker

– Formule 1

– Auto/Moto

– Biathlon

– Pétanque

– Voile

Le programme est dense et complet même si il n’y a rien de bien original à se mettre sous la dent. C’est du classique donc mais l’essentiel est là et les compétitions préférées des parieurs sont présentes aussi bien en avant-match qu’en live.

Les différents types de paris chez NetBet

NetBet est l’un des bookmakers qui propose le plus de paris différents sur une même rencontre. De plus, cette variété n’est pas seulement présente sur les gros matchs mais également sur des événements mineurs comme le championnat géorgien de football ou celui de Roumanie.

Pour chaque rencontre, NetBet propose un court focus avec quelques chiffres clés à connaître avant de parier. Cela permet de s’aventurer sur des paris à handicap, sur le nombre de buts ou sur le fait que l’équipe à domicile n’encaissera pas de but. On peut dire que cela ajoute du piment au classique 1N2.

En parlant de 1N2, si vous préférez les paris classiques, sachez que vous pourrez miser sur des grilles afin de tenter de gagner le jackpot.

Le support client de NetBet

Que ce soit par live chat, par formulaire, par mail ou par téléphone, l’expérience que vous ressentirez, si vous devez faire appel au support de NetBet, sera pleinement satisfaisante avec un bémol toutefois car les appels sont payants ce qui n’est pas forcément très bien vu. Cependant, vous pourrez vous en passer en utilisant le mail ou le live chat à la place.

Quant à la FAQ, ce n’est pas la meilleure qu’il nous ait été donné de voir mais elle remplit plutôt bien sa fonction en proposant l’essentiel des réponses aux questions que vous vous posez certainement.

Les méthodes pour déposer er retirer chez NetBet

Comment effectuer un dépôt d’argent sur NetBet

Vous pouvez effectuer, sans frais, des dépôts d’un minimum de 10€ chez NetBet. Les cartes bancaires, cartes prépayées et porte-monnaie ci-dessous sont disponibles ainsi que les virements bancaires :

– Carte bleue, Visa et Mastercard

– Virement bancaire

– Paypal

– Paysafecard

– Ticket Premium

– Skrill

– Neteller

– Neosurf

Comment retirer de l’argent sur NetBet

Les retraits sur les sites de paris sportifs français se font exclusivement par virement bancaire. Chez Netbet, ils sont sans frais et le montant minimum à respecter est de 10€.

Pour contacter le service clientèle de NetBet, vous pouvez utiliser l’un des moyens ci-dessous :

– En utilisant l’adresse mail [email protected]

– En remplissant le formulaire disponible sur la page de contact.

– En téléphonant au 0975 182 188 (coût d’un appel local), du lundi au dimanche de 12h à 20h.

– En discutant via le live chat du lundi au dimanche de 10h à 22h.

– En envoyant un courrier à l’adresse :

NetBet FR SAS

16 Avenue Hoche

75008 Paris

NetBet sur les appareils mobiles

Les applications pour mobiles et tablettes proposées par NetBet

Une application NetBet pour mobiles et tablettes est disponible pour Android et iOS. Vous pouvez télécharger la version qui vous correspond sur le Google Play ou sur l’App Store.

Les fonctionnalités du site se retrouvent également sur cette application qui à l’heure actuelle n’est pas sans défaut malheureusement. En effet, des lenteurs et des dysfonctionnements ont été constatés à l’usage et il reste dès lors des progrès à accomplir à ce niveau.

En attendant du mieux, vous pouvez sans problème aller sur la version mobile du site de NetBet qui elle est sans reproche.

La version mobile de NetBet

Le site mobile de NetBet est semblable à la version classique. Tout y est fluide, bien présenté et ergonomiquement parlant, c’est parfait.

Comme nous vous l’avons conseillé plus haut, mieux vaut pour l’heure utiliser le site mobile que l’application avant que cette dernière ne soit à la hauteur.

Notre avis sur NetBet Notre avis sur NetBet

NetBet, en tout cas pour le moment, est un site à 100% destiné aux sports et rien qu’aux sports. Vous n’y trouverez donc pas de paris hippiques ou de jeux de cartes. Cela étant dit, si vous souhaitez vous consacrer uniquement aux paris sportifs sans être perdus dans les méandres d’un site aux trop nombreuses possibilités, alors vous serez aux anges ici. En effet, tout a été conçu pour faire plaisir aux amateurs de sports et cela se sent dès les premiers instants passés sur le site.

Alors oui, NetBet n’est pas un bookmaker parfait mais l’impression globale que l’on a ressenti est bonne voire très bonne. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de voir les quelques défauts présents comme une application mobile qui fait pâle figure par rapport à la concurrence ou encore les appels téléphoniques vers le support qui sont payants.

Mais les cotes élevées, les promotions à foison et le bonus de bienvenue de 2019 de 100€ avec le code MAXBET devraient vous inciter à franchir le pas et à vous inscrire chez NetBet. Nous vous le conseillons en tout cas.

Trois bonnes alternatives à NetBet

Parmi les bookmakers qui ont reçu un agrément de la part de l’ARJEL en France, nous avons décidé de vous parler de BetStars, Unibet et Winamax qui sont trois sites de paris sportifs ne manquant pas de qualités.

BetStars

Si vous jouez au poker, il y a de grandes chances que vous connaissiez PokerStars. Et dès lors, il se peut que vous ayez aussi entendu parler de BetStars, le département consacré aux paris sportifs de ce spécialiste du poker.

BetStars n’est pas le site le plus connu chez les parieurs mais il en a sous le capot et de ce fait, il vaut la peine que l’on s’attarde dessus et ce encore plus si on aime à la fois le poker et le sport.

En 2019, un bonus de bienvenue de 100€ maximum est disponible pour les nouveaux inscrits. Ce bonus s’obtient de la manière suivante :

– Si vous perdez votre premier pari sportif, vous recevrez un pari offert, du même montant, de 50€ maximum.

– Si, lors des 90 jours suivants votre inscription, vous effectuez des paris pour un total de 300€, vous pourrez obtenir deux paris de 10€ mais aussi trois tickets de poker de 10€ chacun.

Winamax

Winamax est un bookmaker qui dispose d’une grosse réputation et dont on voit régulièrement des publicités à la télé ou en ligne. C’est un site idéal pour qui aime parier et jouer au poker. De plus, les cotes y sont plus élevées que chez les concurrents ce qui est, avouons-le, un gros plus.

En 2019, un premier pari remboursé jusqu’à 100€ fait office de bonus de bienvenue. Ce bonus peut être complété par une offre concernant le poker. Cette dernière est faite d’un bonus qui peut monter jusqu’à 500€.

Au-delà de cela, vous verrez que les promos et les jeux ne manquent pas chez Winamax. En témoigne la possibilité de parier actuellement sur la série Game of Thrones !

Unibet

Le géant suédois n’est pas un nouveau venu dans le milieu et cela se sent. C’est un des meilleurs bookmakers que nous puissions vous conseiller car il propose tout ce qu’il faut pour que votre expérience du pari sportif soit réussie. De plus, vous pourrez également vous adonner aux courses hippiques ainsi qu’au poker si vous aimez ces disciplines.

L’offre de sports y est conséquente, les retransmissions sportives nombreuses et le site est vraiment une référence du genre en matière de professionnalisme et de prise en main.

En 2019, ce ne sont pas moins de trois bonus de bienvenue qu’Unibet vous propose :

– Le remboursement jusqu’à 100€ de votre premier pari effectué sur le sport.

– Le remboursement jusqu’à 20€ en cash de votre premier pari sur les courses hippiques.

– Jusqu’à 500€ de bonus pour votre premier dépôt sur le poker et 2 tickets de tournois offerts.

Validité du code promo NetBet “BETMAX”: 31/12/2019

Dernière mise à jour: Avril 2019